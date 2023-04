Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo l’ultima clamorosa battuta d’arresto in trasferta contro il Monza di Palladino, la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera ha a disposizione la possibilità di cancellare subito la delusione per la sconfitta e per conquistare la finale di Coppa Italia di Roma del 24 maggio. La squadra di Vincenzo Italiano sarà di scena questa sera allo stadio Artemio Franchi contro la Cremonese allenata da Davide Ballardini, che nonostante un campionato disastroso in coppa ha ottenuto grandi risultati contro le squadre più forti di lei, eliminando in ordine Napoli e Roma nei turni precedenti. La Fiorentina, dopo lo 0-2 della gara di andata, è chiamata a fare il suo dovere per raggiungere l’Inter di Simone Inzaghi nell’ultimo atto del trofeo. L’appuntamento è per le ore 21:00. Dirigerà l’incontro il sig. Livio Martinelli della sezione di Tivoli.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire sul nostro sito la diretta testuale della gara e subito dopo il consueto dopo partita con tutte le dichiarazioni dei protagonisti. Per aggiornare la diretta basta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.