Coppa Italia: in attesa della Fiorentina, Juventus e Inter si bloccano sul pari. Finale ad altissima tensione: mega-rissa con un ex viola protagonista

In attesa di vedere all’opera la Fiorentina domani a Cremona, si è appena conclusa la prima semifinale d’andata di Coppa Italia. Juventus-Inter finisce 1-1, con un finale di gara ai limiti del surreale, molto più vicino alla boxe che al calcio. Fino al minuto 83 vince la noia, poi l’ex viola Cuadrado sblocca l’incontro. All’ultimo minuto succede l’incredibile: un goffo fallo di mano di Bremer regala il calcio di rigore all’Inter a venti secondi dal termine. Lukaku trasforma e pareggia la gara.

Da segnalare la clamorosa rissa dopo la polemica esultanza del belga, per la quale è stato espulso tra mille polemiche, e dopo il fischio finale. Protagonisti in negativo ancora Cuadrado, Handanovic e il numero 90 nerazzurro: in totale volano tre cartellini rossi. Le due squadre si daranno appuntamento al 26 aprile per il derby d’Italia di ritorno, da segnalare come match ad alta tensione (a giudicare da come le squadre si sono lasciate).