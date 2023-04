Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Genoa 0-0 Ospiti molto pericolosi con Accornero che si divora un gol. Segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Per aggiornare premere F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.

Fiorentina-Genoa 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli,Biagetti, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci.

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Gentile, Comuzzo, Vigiani, Spaggiari, Vitolo, Nardi, Falconi, Chiesa, Capasso, Presta, Sene.

All. Alberto Aquilani.

21′ Presenti sugli spalti il ds della Fiorentina Daniele Pradè ed il dt Burdisso

17′ Ancora Lipani protagonista, stavolta con la conclusione: tiro fuori dal limite dell’area gigliata

15′ Gagliardi colpisce di testa sul corner di Accornero ma spedisce fuori schiacciando sul secondo palo

15′ Bel numero di Lipani quasi sulla riga di fondo ed il centrocampista del Grifone guadagna un corner

10′ Strattonato vistosamente Distefano che aveva fatto secco Palella. Graziato il calciatore ospite in questo frangente, niente giallo per lui

8′ Aumenta un po’ i giri del motore e fraseggia meglio la Fiorentina. Kayode accelera a destra e il suo cross viene messo fuori da Gagliardi che libera l’area di rigore

7′ Si vede anche la Fiorentina. Bella giocata da parte di Distefano che fa secco il diretto avversario e poi spara col mancino poco oltre l’area di rigore genoana: palla alta

5′ ACCORNERO! Ambrosini avanza al centro e poi con l’esterno sinistro suggerisce per Accornero che arrivava di gran volata a sinistra, difesa viola messa malissimo ma la mezzala ligure incredibilmente non trova la porta da pochi passi

3′ Primo tentativo, di marca genoana. Ambrosini riceve ai 16 metri e non ci pensa su due volte, destro angolato ma non potentissimo, Martinelli si accartoccia e para a terra

2′ Genoa che schiera due giocatori giovanissimi come i 2006 Fini e Lipani, Fiorentina che risponde con Martinelli

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Dopo il successo dei ‘grandi’ della Fiorentina in Coppa Italia, adesso tocca alla Primavera di Alberto Aquilani impegnarsi nella semifinale contro il Genoa. Alle 17:00 scenderà infatti in campo al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino per una gara che potrebbe regalare il pass per la finale contro la Roma, che ieri ha sconfitto l’Inter per 1-0. Fiorentina Primavera a caccia della quinta finale di Coppa Italia consecutiva.

