Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Roma 0-0 Via alla sfida! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Roma 0-0

FIORENTINA: (1-4-3-3) Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Bianco, Corradini (C), Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli.

A disposizione: Fogli, Dainelli, Capasso, Egharevba, Romani, Gori, David, Neri, Biagetti, Koffi, Seck, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani.

2′ Il primo tiro della gara è degli ospiti. Faticanti spara al volo dopo la corta respinta di testa di Favasuli ma spedisce alto sopra la porta difesa da Andonov

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Roma. La vincitrice affronterà l’Atalanta in finale. I bergamaschi hanno battuto l’Empoli con un secco 3-0

Giornata importantissima per la Primavera della Fiorentina. Alle 16.30 la squadra di Alberto Aquilani affronterà infatti la Roma allo stadio Bozzi, nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. Una partita secca che mette in palio la finalissima: per la Fiorentina sarebbe la quarta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno nella storia della competizione.

