Cori vergognosi dal settore ospiti: “Viola massa di ebrei”. VIDEO

Brutto episodio avvenuto ieri, in occasione di Fiorentina-Juventus 1-1. Lo Stadio Artemio Franchi era gremito, con la presenza anche di molti tifosi juventini, che hanno riempito entrambi i settori dedicati agli ospiti. Nell’ora prima del fischio di inizio, i bianconeri si sono scatenati e lasciati andare a cori fragorosi.

Alcuni, però, sono tristemente da condannare. Non è una melodia nuova su Firenze, ma l’increscioso testo del coro contiene frasi del tipo: “I viola non sono italiani, ma una massa di ebrei” oppure “Gli sterilizziamo le donne, così non ne nascono più“. Parole francamente vergognose, che stanno purtroppo passando in sordina e che i tifosi viola avevano già imparato a conoscere in più occasioni.

Di seguito, il video di quanto accaduto, riportato su Facebook: