Corradini: “Ho firmato il mio primo contratto con la Fiorentina, tra tre anni mi vedo al Franchi con la maglia viola addosso. Aquilani mi ha dato la fascia di capitano e io…”

“Ho firmato il mio primo contratto con la Fiorentina, sono molto orgoglioso di continuare a fare questo percorso con la maglia viola”. Le parole sono quelle del centrocampista della Primavera, Giovanni Corradini, rilasciate al sito ufficiale del club.

Corradini ha poi aggiunto: “Non ho fatto nessun festeggiamento in particolare, ma sicuramente è una buona notizia sia per gli amici che per la mia famiglia che è molto felice per me”.

Sul suo rapporto con Aquilani: “Che sia stato un centrocampista mi aiuta molto, così i suoi consigli sono molto più efficaci. Il mio rapporto con lui è ottimo, mi ha affidato la fascia di capitano e spero di non tradire la sua fiducia. Se proprio devo sognare tra tre anni mi vedo al Franchi con la maglia viola addosso”.