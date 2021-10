Corrado: “Lucca ha un contratto lungo, ma ascoltiamo i club interessati”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato a Radio Sportiva di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 autore di 6 gol in sette partite di B, accostato alla Fiorentina in queste ore con l’idea di sostituire Vlahovic. Queste le sue parole: “Lucca è un giovane che deve ancora esplodere, viste le grandi potenzialità che ha: è un talento con grandi margini di miglioramento. E’ normale che possa interessare alle big, e una squadra di provincia come il Pisa non può non considerare questo aspetto”.

Aggiunge: “Lucca è un giocatore del Pisa da due mesi e ha un contratto di cinque anni con noi, è ancorato alla nostra società per la durata del suo contratto. E’ al centro del nostro progetto e la sua determinazione ci ha permesso già in estate di anticipare alcuni interessi di Serie A. Ci sorprende il fatto di essere arrivati prima degli altri. Per Gennaio? Siamo molto disposti ad ascoltare le possibili offerte, e per il momento ci riempie di orgoglio il fatto che il ragazzo risponda alle aspettative. In totale ha collezionato 7 partite da quando è a Pisa, può ancora crescere con noi.”