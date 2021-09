Correa e Vidal ci saranno contro la Fiorentina? C’è il verdetto

Giornata di vigilia per Fiorentina e Inter, che domani sera si affronteranno al Franchi. Arrivano aggiornamenti sui nerazzurri: secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi dovrà fare a meno di Correa e Vidal oltre che del lungodegente Sensi. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca a causa del forte trauma contusivo al bacino accusato contro il Bologna.

Per Vidal, invece, persiste l’affaticamento muscolare alla coscia destra che l’aveva costretto al forfait contro la squadra di Mihajlovic. Due assenze importanti per l’Inter, soprattutto quella del Tucu: in attacco, Inzaghi avrà a disposizione soltanto Dzeko, Lautaro Martinez e Sanchez.