Corriere dello Sport: Coppa e stadio in quindici giorni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Conference in tre mosse”. Sottotitolo: “Nico, Amrabat e Milenkovic per ipotecare la semifinale”. Sommario: “Gonzalez è stato tenuto a riposo con l’Inter e ha giocato 30’ contro lo Spezia: in Polonia cerca il 9° gol stagionale Cinquecento tifosi volano a Poznan”.

A pagina 22 grande spazio a: “Fiorentina tre tenori per gli acuti d’Europa”. Sottotitolo: “Milenkovic, Amrabat e Gonzalez Forza, statura internazionale ed esperienza: Italiano si cautela verso la Conference a Poznan”. In taglio basso: “Tifosi, pronti in 500 per la Polonia”.

A pagina 23 invece c’è: “Viola, il destino alle porte Coppe e stadio in 15 giorni”. Sottotitolo: “Campo di Marte appeso al parere di Bruxelles più i risultati sportivi: dopo non sarà la stessa Fiorentina“.