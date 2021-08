Corriere dello Sport: La Fiorentina rivoluziona la difesa

Quest’oggi il Corriere dello Sport, alla vigilia della partita contro la Roma, dedica unintera pagina alla Fiorentina. A pagina 18 scrive: “La difesa della Fiorentina cambia con il mercato. Sottotitolo: “Con gli arrivi di Nastasic e Zappacosta ci saranno più soluzioni alternative per la retroguardia viola.Ieri visite mediche per il centrale serbo Accordo col Chelsea per il terzino destro”.

In taglio Basso: “Vlahovic guida il tridente per pungere Mou”

Di spalla l’addio all’ex capitano: “Pezzella: Firenze sempre nel cuore per tutta la vita”