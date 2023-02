Corriere dello Sport-Stadio: Adesso è Jovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo stamani: “Adesso è Jovic“. A sinistra: “Il serbo vuole tornare decisivo come nel periodo all’Eintracht. Frattura al naso per Amrabat ma giocherà contro il Bologna“.

A pagina 16: “Jovic e la Viola, questione di feeling”. “Forma fisica migliore, intuizioni in zona gol e rapporto diverso con la piazza: così l’attaccante serbo ha ritrovato la sua forza”. In taglio basso: “Amrabat, naso rotto e maschera”. A pagina 17: “Fiorentina, sprint e gol con il ritorno al 4-3-3″. “Senza il 4-2-3-1 la Viola ha più uomini in area, ha protetto la mediana e liberato gli esterni”.