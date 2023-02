Corriere dello Sport-Stadio: Allarme Fiorentina Italiano in azione

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo il titolo: “Allarme Fiorentina Italiano in azione”. Sottotitolo: “Dal 2021 soltanto in due occasioni è riuscita a ribaltare il risultato. Il tecnico lavora per la svolta. Due obiettivi: Coppa Italia e Conference“.

A pagina 23 ampio spazio per: “Non è una Viola a reazione se va sotto poi si arrende”. Ovvero: “Italiano è andato in svantaggio per primo in 29 gare perdendone 21: solo 2 vittorie in rimonta e 7 pareggi”. In taglio basso: “Duncan vuole un posto con la Juve”. Presenti anche le parole di Commisso: “Entro giugno prima squadra al Viola Park”.