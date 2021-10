Corriere dello Sport-Stadio: Amrabat dirige la Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina troviamo questo titolo: “Rinnova il gol”. Sottotitolo: “Dusan per la prima volta in campo dopo la rottura sul nuovo contratto. I tifosi si aspettano da lui la spinta per continuare a sognare l’Europa E il bomber è in forma super: ha segnato tre volte in due gare con la Serbia”.

A pagina 19, grande spazio viene dato a: “Due partite per il decollo Italiano vede l’Europa”. Ovvero: “Oggi a Venezia, poi il Cagliari: la Fiorentina cerca l’allungo. E Vlahovic si toglie la maschera. Il serbo ha chiarito: non intende restare. Ma alla squadra servono i suoi gol”. In taglio alto: “Un altro stop per Kokorin: guai muscolari. Al suo posto il baby Munteanu“. In taglio basso invece sulla formazione di stasera c’è: “Amrabat dirige la Viola”.