Corriere dello Sport-Stadio: Amrabat in fuga

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo stamani: “Amrabat in fuga”. Sottotitolo: “Via dal ritiro del Marocco, per trattare le offerte”. Sommario: “Il centrocampista apre il caso-mercato della Fiorentina Se va via, si punta su Maxime Lopez Ma c’è in agenda anche Schouten“.

A pagina 21 viene ripreso il tema della prima: “Amrabat in fuga futuro poco Viola”. Sottotitolo: “Ha chiesto un permesso al ct Regragui per valutare le nuove offerte di mercato Il Barça ci riprova, c’è anche l’Atletico”.

In taglio basso ancora mercato: “Tutte le strade portano a Maxime Lopez“. E ancora: “Un’alternativa è Schouten ma il Bologna chiede 25 milioni”.