Corriere dello Sport-Stadio: Applausi social per i serbi della Fiorentina

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è spazio per la Viola: “Torreira: ‘Fiorentina la mia scelta migliore’. Il play vuole diventare subito un leader”. A pagina 16 si legge: “Torreira: ‘Datemi la palla e non ve ne pentirete. Mi avevano cercato altri club di A, ma Firenze mi ha cercato per anni’. Di lato: “Dal Pescara alla Samp, poi Premier e Liga”. In taglio basso: “Un riferimento per gli esterni d’attacco. E guiderà anche la fase difensiva’. E ancora: “Vlahovic e i gol: applausi social per i serbi viola”.