Corriere dello Sport-Stadio: Asfaltati!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, stamani c’è questo titolo sulla vittoria della Fiorentina: “Asfaltati”. Sommario: “Conference, la Viola domina in Polonia: segnano Cabral, Nico, Bonaventura e Ikone. Trenta gol in 11 gare”.

A pagina 14 il resoconto della serata in Polonia: “Fiorentina, festival del gol”. Sottotitolo: “Dominio assoluto a Poznan: segnano Cabral, Gonzalez, Bonaventura e Ikoné (più due pali) Vano l’1-1 del Lech. Nona vittoria di fila in coppa”.

A pagina 16 le dichiarazioni: “Cabral: C’è la mentalità per vincere tutte le gare”. E anche: “Bonaventura: “Tutto molto bene e dobbiamo essere felici di questo Però ora subito testa all’Atalanta“.

A pagina 17 ecco l’allenatore viola: “Italiano: Che partita Viola implacabile”. Poi aggiunge: “Aver subito un gol non importa è stata decisiva la nostra reazione Sfruttate le occasioni create”. Di spalla infine: “Super Gonzalez l’aria di Europa gli rimette le ali”.