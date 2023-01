Corriere dello Sport-Stadio: Assalto a Tameze

In apertura, sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo: “Assalto a Tameze. La Viola è in prima fila per il mediano e lavora al rinnovo di Amrabat”. Sottotitolo: “Commisso vuole blindare il marocchino fino al 2027. Piace Cittadini, difensore del Modena. Maleh a Lecce”.

L’approfondimento a pagina 19: “Centrocampo viola, Tameze la priorità. Il camerunense del Verona è valutato 10 milioni”. Un estratto dell’articolo: “Priorità al centrocampo. In entrata, in uscita ma anche con un occhio rivolto a blindare chi c’è già”. In basso: “Jovic guiderà l’attacco nella sfida contro il Monza. All’Artemio Franchi confermato il modulo 4-2-3-1”.