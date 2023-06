Corriere dello Sport-Stadio: Assalto viola, tutto sul francese

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina troviamo questo titolo: “Maxime Lopez assalto Viola”. Sottotitolo: “Via Amrabat, tutto sul francese valutato 15 milioni”. Sommario: “La cessione del marocchino è la chiave dell’operazione: lui vuole la Spagna ma per ora solo Liverpool e Newcastle sono le squadre in grado di soddisfare Pradè”.

A pagina 19 viene ripreso il tema della prima: “C’è Maxime Lopez nel dopo Amrabat“. Sottotitolo: “Il Sassuolo lo valuta 15 milioni La Fiorentina aspetta e osserva tra gli altri Esposito dello Spezia“.

Di spalla ancora mercato: “Retegui e Dia strade diverse”. E inoltre: “Il ct Mancini spinge l’italo-argentino verso la Serie A Boulaye è il più caro”. In taglio basso infine: “Sabiri, l’eredità dei Leoni d’Atlante”.