Corriere dello Sport-Stadio: Barone va in pressing sul Comune

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani: “Il sogno finale”. Sottotitolo: “Emozione Fiorentina: a Cremona per avvicinarsi alla Coppa”. Sommario: “Ikoné nel 4-2-3-1 Jovic recupera ma gioca Cabral Saponara a casa: ha l’influenza Nodo Milenkovic Pericolo giallo per Amrabat: è diffidato”.

A pagina 10, grande spazio per: “Fiorentina Tutti uniti per centrare un sogno”. Sottotitolo: “Sale l’attesa in tutto l’ambiente per un trofeo, l’ultimo alzato, che manca in bacheca dal 2001”.

A pagina 11 invece apertura per: “Cabral prepara il colpo per sfatare l’ultimo tabù”. Sottotitolo: “In questa stagione il brasiliano ha realizzato 12 gol: 6 in Serie A e 6 in Conference League“. E infine: “Il dg Barone va in pressing sul Comune”. Altre dichiarazioni del dirigente: “Sarà importante capire il costo della concessione e la sua durata E vogliamo saperlo al più presto”.