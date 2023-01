Corriere dello Sport-Stadio: Bonus e percentuale per Sabiri

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è il titolo sulla Fiorentina: “Questa è la Viola”. Sottotitolo: “Spaventa la Lazio, rimonta con Gonzalez e sfiora il colpo: 1-1″. Sommario: “Sblocca Casale Italiano spiazza Sarri con il 4-3-3: ritmo e fantasia “Tanta qualità” E mercoledì in Coppa Italia arriva il Torino al Franchi: c’è in palio la semifinale.

A pagina 12 leggiamo: “Nico e tanta Viola”. Sottotitolo: “Subito sotto per il gol di Casale la squadra di Italiano risponde con il gioco e un grande gol di Gonzalez. E Milenkovic nel finale colpisce la traversa”.

A pagina 15 leggiamo: “Viola, è mancato niente per gioire”. Sottotitolo: “Italiano: “Ritrovata la qualità Pari meritatissimo, ma su quella palla deviata da Milenkovic…”. Di spalla sul mercato: “Braccio di ferro Sabiri più vicino”. Sommario: “Barone e Pradè non vorrebbero dare più soldi, ma solo bonus-rivendita”.