Corriere dello Sport-Stadio: Cabral e Piatek, tocca a voi

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “La Fiorentina ne vuole sei”. Sommario: “Bonaventura fissa l’obiettivo contro Samp e Juve: ‘La qualificazione in Europa può cambiare il nostro futuro”.

A pagina 17 spazio alle parole di Bonaventura: “La Fiorentina in Europa per un futuro migliore”. Sommario: “Bonaventura: ‘Andare in Coppa sarebbe una soddisfazione e una svolta per ciascuno di noi”.

In taglio basso: “Ma a questo punto dipende tutto da Piatek e Cabral”. Sommario: “Dopo un mese di digiuno gli attaccanti sono chiamati a dare il proprio contributo decisivo negli ultimi 180 minuti”. Di lato: “Italiano: ‘E ora errori al minimo per farcela’”.