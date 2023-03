Corriere dello Sport-Stadio: Cabral, pensaci tu

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio (Firenze), leggiamo il titolo: “Cabral, pensaci tu”. Sottotitolo: “Viola, obiettivo settimo posto: a Cremona per la rimonta”. L’approfondimento a pagina 19: “L’altra strada per l’Europa”. E ancora: “Turnover, rischio o rincorsa dopo 7 punti in 3 gare?”.

In basso, leggiamo: “Terracciano ko, c’è Sirigu. Attacco influenzale, ma in Turchia sarà fra i pali”. Di spalla, invece, un approfondimento sui tifosi viola: “I tifosi ci credono: allo Zini saranno almeno in 1500”. Ma si parla anche di Sivas: “Molto complicata la trasferta di giovedì prossimo in Turchia e ci sono soltanto cinquanta sostenitori in partenza da Firenze”.