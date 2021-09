Corriere dello Sport-Stadio: Castrovilli ha un obiettivo

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “José, partita doppia”. Sommario: “Callejon alla carica: vuole battere il Napoli e guadagnarsi il rinnovo. Rilanciato da Italiano, l’esterno ha il contratto fino a giugno. Il club valuta altre opzioni”.

A pagina 26 si legge: “Callejon gioca col tempo: ora il Napoli, poi il rinnovo”. Sommario: “L’opzione di rinnovo fino al 2023 è in mano alla Fiorentina: vuole convincere il club ad esercitarla”. Di spalla: “Quarta, Igor e Nastasic per un posto”. In taglio basso: “Castrovilli ha un obiettivo: sfidare il Venezia”.