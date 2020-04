Corriere dello Sport-Stadio: Chiesa vuol sapere i progetti della Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo il titolo: “Baggio e Mancini: “Ciao amico Sandro”. Ovvero: “Anche l’ex fuoriclasse e il ct dell’Italia ricordano la nostra ‘penna’ viola: “Grande giornalista e persona perbene”. A pagina 8 c’è Chiesa che dice: “Il mio futuro? Chiediamo alla Fiorentina quali sono i progetti”. A pagina 10 l’articolo di Polverosi su Rialti: “Ciccio, dimmelo tu chi marca Figo”. Sommario: “La redazione di via Carnesecchi è stata per anni la sede alternativa della curva Fiesole. I’Passa, I’Turco, I’Pizza, Massimino, I’Poeta, Marzio, Alessio, I’Papucci, I’Tanturli, tutti intorno a Sandro per stabilire una strategia, per avere un consiglio sullo striscione. E’ stato lui a farmi amare quella stupenda, generosa umanità”.