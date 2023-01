Corriere dello Sport-Stadio: Comanda Gonzalez

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (Firenze), troviamo il titolo: “Comanda Gonzalez”. Sottotitolo: “L’argentino torna titolare all’Olimpico con la Lazio (alle 18) dopo 104 giorni”. L’approfondimento in alto a pagina 18: “Kouamé o Gonzalez centravanti. Oppure tutti e due”.

Nella stessa pagina, leggiamo anche: “Sabiri modello Amrabat. La Viola compra per luglio”. Sottotitolo: “La Viola farà proprio come con l’Hellas. Si stringono i tempi con la Samp: accordo sui 4 milioni”. Di spalla, a destra, troviamo: “Non è al top: Brekalo fuori dai convocati”. Un estratto dell’articolo: “Aveva sperato di poter riassaporare il gusto della Serie A a nemmeno due giorni dal suo ritorno in Italia eppure, per la prima in viola di Josip Brekalo, ci sarà da attendere ancora qualche giorno”.