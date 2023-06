Corriere dello Sport-Stadio: Commisso disegna la nuova Viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c’è il titolo: “Non toccate Nico”. Sottotitolo: “Gonzalez senza prezzo: Commisso disegna la nuova Viola”. Sommario: “Il presidente aveva rifiutato già a gennaio una proposta da 35 milioni: la conferma dell’argentino, autore di 14 gol, è il primo regalo”.

A pagina 12 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Mezza Europa piomba su Nico ma resterà viola”. Sottotitolo: “Fulham, Valencia e club tedeschi hanno bussato alla Fiorentina Per Commisso però è incedibile”.

Di spalla: “Operazione al setto nasale per Jovic“. In taglio basso infine: “Da Biraghi a Bonaventura: i punti fermi di Italiano“. Sottotitolo: “Il monte stipendi da 63 milioni non sarà ridotto anche senza coppe”.