Corriere dello Sport-Stadio: Commisso graffia

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina e sulle parole dette da Commisso: “Via da qui per soldi”. Sottotitolo: “Rocco graffia: ha cancellato Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi. E ancora: “Non hanno lasciato Firenze per cambiare maglia, ma solo per il denaro La Juve pagava i giocatori più di quanto valessero La Conference? Noi ci crediamo”.

A pagina 20 apertura per: “Gonzalez si gioca la Viola”. Sottotitolo: “Dopo tanti dubbi, il test Basilea: serve una prova da leader vero per convincere club e ambiente”. In taglio basso: “Il Basilea carica: “Niente scherzi”.

A pagina 21 sulla squadra: “Allenamento con il gruppo: Cabral spera”. Poi le parole del presidente: “Commisso senza freni “Quei tre via per soldi”. Altre dichiarazioni: “Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic alla Juve? Non per la maglia…Burocrazia e perdite, ecco i nodi”.