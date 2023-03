Corriere dello Sport-Stadio: Commisso in prima fila per El Khannouss

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina leggiamo il titolo: “Fiorentina, blitz per El Khannouss“. Sottotitolo: “Mezzala o trequartista, 18 anni, il suo cartellino costa 10 milioni. Il dt Burdisso lo segue dal Mondiale in Qatar: Commisso in prima fila“.

A pagina 26 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “C’è El Khannouss per la Fiorentina Amrabat, si riparte”. Sottotitolo: “È del Genk e vale oltre 10 milioni Il fratello del regista viola: “A giugno vediamo che succede”.

In taglio basso si parla dei tifosi e delle prossime due trasferte: “San Siro e Zini, partono in 5.000”.