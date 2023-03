Corriere dello Sport-Stadio: Commisso-Nardella cento gare e 24 milioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo: “Viola, il nodo delle cento partite”. Sommario: “Fiorentina senza casa: si cerca la soluzione”. E Commisso potrebbe incontrare il sindaco Nardella, che in questi giorni si trova a New York”.

A pagina 23 viene dato grande spazio a: “Commisso-Nardella 100 gare e 24 milioni“. Sottotitolo: “Empoli per ospitare la Fiorentina chiede un contributo. Il sindaco è a New York: può vedere Rocco”.

Di spalla il commento: “Referendum per dire sì o no all’esilio”. Mentre per le vicende di campo: “Domani c’è Cabral nel test col Seravezza”.