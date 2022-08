Corriere dello Sport-Stadio: Commisso prepara il quinto regalo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, ora Barak“. Sottotitolo: “Commisso prepara il quinto regalo: assalto alla mezzala del Verona“. Sommario: “Il ceco entra in corsa con Bajrami: Rocco sceglie. Italiano prova la Fiorentina per il playoff di Conference: ballottaggio Jovic-Cabral“.

A pagina 14, grande spazio a: “Ora Jovic è nelle mani di Italiano“. E ancora: “Domani c’è il Twente: confermarlo o no? Il tecnico deve scegliere fra Cabral e il serbo, che si è sbloccato dopo oltre 250 giorni E che vuole arrivare a 30 reti stagionali”. Di spalla: “Tocca a Terracciano Dodô forse dall’inizio”.

A pagina 15 c’è il mercato: “Affondo viola Barak davanti Bajrami spera”. Sottotitolo: “Italiano vuole un centrocampista Il Verona pretende 15 milioni C’è distanza con l’offerta di Pradé“.