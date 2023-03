Corriere dello Sport-Stadio: Commisso punzecchia la Juventus

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Il nostro Diavolo”. Sottotitolo: “Nico Gonzalez asso nella manica di Italiano con il Milan“. E ancora: “Finora solo 3 gol segnati: il tecnico si aspetta una grande reazione dopo tre gare sotto tono E Commisso punzecchia i bianconeri “Vlahovic? È andata meglio a noi”.

A pagina 18 grande spazio per: “Alla rinascita viola manca solo Gonzalez“. Sottotitolo: “Ha realizzato due gol, anche se decisivi, nel 2023: non segna da 34 giorni, Firenze attende il riscatto . Di spalla le parole di Commisso: “Vlahovic? Abbiamo fatto noi l’affare”.

In taglio basso: “Domani 38.000 al Franchi”. E anche: “Terzic out per tutto marzo”.