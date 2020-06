Corriere dello Sport-Stadio: Commisso rincara la dose

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Rispetto!”. Sottotitolo: “Commisso rincara la dose: “Fiorentina danneggiata”. A pagina 25 si parte dalle polemiche arbitrali: “Commisso: “Perché ignorare il Var?”. E ancora: “Critiche internazionali all’arbitro, servono regole affinché le squadre chiedano l’uso della tecnologia”. In taglio basso si parla di Ribery: “Franck, dominatore in campo e sui social”. In altra pagina: “I suggerimenti di Gravina e le decisioni di Fabbri”. Sottotitolo: “In sintonia con il designatore Rizzoli, raccomandò di andare spesso al Var, specie in casi controversi”. Infine leggiamo: “Pezzella: “Certe scelte arbitrali fanno male al calcio”.

5 1 vote Article Rating