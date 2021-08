Corriere dello Sport-Stadio: Commisso scatenato

Nella prima pagina dell’edizione del Corriere dello Sport-Stadio si parla anche di Fiorentina: “Rocco scatenato”. Sommario: “Nasce una Fiorentina bella e ambiziosa. Lo spagnolo ha detto sì a Commisso: arriva in prestito dal Real, oggi le visite. Milenkovic: Saremo la grande sorpresa”. A pagina 18 si legge: “Viola, Odriozola arriva oggi a Firenze”. Sommario: “Lo spagnolo ha un contratto da tre milioni di euro a stagione. A fine campionato la possibilità di ridiscutere l’intesa”. In taglio basso. “Milenkovic: Sarà la Fiorentina la vera sorpresa del campionato”. A pagina 19: “Telefonata al Bologna per Orsolini. Ma resta viva l’ipotesi Berardi”. In taglio basso: “Nastasic: Viola, stavolta voglio restare a lungo”.