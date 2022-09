Corriere dello Sport-Stadio: Commisso spacca

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Rocco spacca”. Sottotitolo: “Da tifosi, ex e vip un messaggio a Commisso: Accetti le critiche”. E ancora: “Giovanni Galli “Non perda il suo amore per la società ma capisca che chi sta al comando è sottoposto al giudizio”.

A pagina 18 c’è: “Le parole del patron scuotono Firenze”. E ancora: “Ci si interroga in città sullo sfogo di Commisso e la prospettata volontà di vendita. Il Sindaco tace”.

Di spalla: “Milenkovic torna a lavorare in gruppo”. In taglio basso infine: “Terracciano scala le gerarchie”.