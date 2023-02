Corriere dello Sport-Stadio: Commisso va alla resa dei conti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per la Fiorentina c’è il titolo: “Rocco contro tutti”. Commisso dice: “I cori? Porcherie. Soldi spesi male? Colpa mia, ma non vendo”. E ancora: “Alcuni giocatori sono stati presi di mira: questo non è giusto I nostri tifosi devono aiutare la squadra”.

A pagina 24, apertura per: “Commisso va alla resa dei conti”. Le dichiarazioni del presidente: “Non vendo e non lo farò nemmeno dopo che avrò fatto il Viola Park Certi cori sono porcherie. Ho speso 400 milioni. Male? Solo colpa mia”. In taglio basso: “Amrabat ha la sindrome da Qatar”.

A pagina 25 c’è l’analisi: “La stagione viola ha due standard”. Sottotitolo: “Tre fronti (Conference, Coppa Italia e campionato) sono gravosi E per Italiano è la prima volta”.