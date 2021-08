Corriere dello Sport-Stadio: Contromossa Commisso

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Vlahovic, Rocco stoppa l’Atletico“.

Sottotitolo: Ingaggio da 5 milioni, il rilancio del Presidente.

A pagina 14 troviamo: “Vlahovic all’Atletico, contromossa Commisso”. In basso, ancora mercato in ottica viola: “Il piano B per ora non cambia: Scamacca. E come esterno potrebbe arrivare Orsolini”.

A pagina 15, focus su Milenkovic e il futuro prossimo del difensore serbo: “Milenkovic resta (forse) da Capitano”.

Un estratto dell’articolo: “Milenkovic, corteggiato da West Ham e Tottenham, resta alla Fiorentina. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca deve solo essere annunciata”.