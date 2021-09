Corriere dello Sport-Stadio: Diciotto milioni per Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “18 milioni per Vlahovic“. Sottotitolo: “Pronto il contratto fino al 2025: ingaggio quintuplicato”. E ancora: “Prevista una clausola rescissoria che sfiora gli 80 milioni All’agente ne vanno 2”.

All’interno viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Commisso offre a Vlahovic diciotto milioni fino al 2025″. Sommario: “Due anni di contratto in più, ingaggio quintuplicato e una clausola rescissoria di 70-80 milioni. Per l’entourage della punta prevista una commissione di 2 milioni di euro”. In taglio basso invece leggiamo: “Capello e Albertini: “Occhio alla Viola, è la rivelazione”.

A pagina 15 invece c’è: “Viola, i colpi sono a segno”. Sottotitolo: “Il play maker Torreira e l’esterno Odriozola a Udine hanno convinto. E domenica torna Nico Gonzalez“.