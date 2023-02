Corriere dello Sport-Stadio: E a destra va Terzic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “Fiorentina senza alibi”. Sottotitolo: “Tridente con Gonzalez, Jovic e Saponara: obiettivo ottavi”. Sommario: “Italiano chiede una reazione ai giocatori: “Non bisogna fare errori” Brekalo fuori per un problema muscolare”.

A pagina 10 ci sono le parole dell’allenatore gigliato: “La mia Viola senza paura”. E ancora: “Italiano: “Il Braga è forte ma noi vogliamo dare un senso al ritorno Poche soddisfazioni in campionato? Prendiamocele in Europa”. In taglio basso: “Difesa, a destra va Terzic“.

A pagina 11 leggiamo: “Castrovilli, nuova chance “Ora servono solo i fatti”. E il centrocampista aggiunge: “Sento il ginocchio stabile, sto bene: voglio ringraziare chi mi ha aiutato”. Di spalla sugli avversari: “Jorge rispolvera il Braga migliore”.