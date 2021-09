Corriere dello Sport-Stadio: E ora costruitegli una grande squadra

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Dusan Mania. Numeri da Top Player: Firenze pazza per il suo gioiello”. Sommario: “Solo Lewa, Messi e Haaland meglio di lui in Europa. Commisso dopo i cori razzisti dei bergamaschi “Si vergognino”.

A pagina 22 troviamo in apertura: “Vlahovic, numeri da vero campione”. Sommario: “Otto tiri e tre gol nelle prime tre giornate. Il contratto? Ora sta diventando tutto più facile. Il suo obiettivo: l’assalto a Haaland, Lewandowski e Messi, i top del 2021″. In taglio basso a pagina 22 c’è: “Commisso: “A Bergamo? Si devono vergognare”. Di spalla invece l’editoriale su Vlahovic, intitolato: “Costruitegli una grande squadra”.