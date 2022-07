Corriere dello Sport-Stadio: E ora la Fiorentina spinge per Praet

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Mandragora, sì!”. Sommario: “Accordo fatto, alla Juve 9 milioni: domani visite e contratto. Fiorentina all’assalto di Praet: due ex Toro ripartiranno dalla Viola”.

A pagina 18 si legge: “Mandragora sì. Ora la Fiorentina spinge per Praet”. Sommario: “Domani le visite per l’azzurro: alla Juve circa 9 milioni. Per il belga pronta un’offerta da 7-9 milioni al Leicester”.

In taglio basso: “Jovic in arrivo. E può anche restare”. Sommario: “Con il Real si ragiona sul diritto di riscatto. C’è già l’accordo per il prestito secco, ma Ramadani tenta il colpo a effetto”.