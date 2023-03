Corriere dello Sport-Stadio: Fantantonin

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina e la vittoria in Conference: “Fantantonin”. Sottotitolo: “Viola, magia di Barak: 7ª vittoria di fila in Europa”. Sommario: “Grande secondo tempo il ceco firma l’1-0 al 69’ Italiano: “Sprecate tante occasioni” Decisiva la sfida di giovedì in Turchia”.

A pagina 10, c’è il titolo: “Fiorentina settebellezze”. E ancora: “Settimo successo di fila in Europa: Barak stende il Sivasspor. Ma sono troppe le occasioni sciupate Castrovilli, di tacco, sfiora un gol da cineteca”. Di spalla a pagina 11 le pagelle: “Castrovilli c’è Jovic spreca”.

A pagina 13 ci sono le dichiarazioni: “Italiano: “In Turchia dovremo dare battaglia”. In taglio basso: “Barak: “Che emozione per il gol”.