In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo sulla ripresa dell’attività delle varie squadre: “La Fiorentina resta in attesa è orientata ad aspettare il protocollo”. All’interno del giornale, a pagina 18 c’è: “Fiorentina, 14 anni senza i giusti Toni”. Occhiello: “L’attaccante modenese è l’ultimo capocannoniere viola della A nel 2006”. In taglio basso il parere di Prandelli: “Ma Vlahovic e Cutrone faranno bene”.