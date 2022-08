Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina a trazione integrale

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Multiviola”. Sommario. “Fiorentina, che numeri: due partite e cinque marcatori diversi. Formula Italiano: da Jovic a Cabral, tutti a segno”.

A pagina 11 si legge: “Gol, è una Viola 5×5 a trazione integrale”. Sommario: “Un avvio di stagione positivo nel segno di molte reti e altrettanti realizzatori diversi. Hanno già segnato Bonaventura, Jovic, Mandragora, Cabral e Gonzalez”.

In taglio basso: “Bajrami o Barak, si può chiudere dopo il Twente”. Sommario: “Il ballottaggio per arrivare a una nuova mezzala offensiva in rosa legato all’Europa”. Di lato: “Italiano prepara il turnover. C’è Bonaventura”.