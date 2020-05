Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina all’opposizione

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo: “Barone: “Il calcio non cambi troppo”. E ancora da parte del dirigente della Fiorentina: “Lo stress è alto se ci si mettono anche le cinque sostituzioni. Riapriamo, questa è un’industria e va tutelata”. A pagina 18 viene ripreso il tema della prima: “Barone, Fiorentina all’opposizione”. Ovvero: “Il braccio destro di Commisso contrario ad una delle norme chiave”. Di spalla: “E’ il primo lavoro con il pallone, Ribery a casa”. In taglio basso: “Iachini ritenterà la carta dello sprint”. Sommario: “Non solo a Firenze, ma anche a Empoli e a Udine: Beppe sa bruciare le tappe”.