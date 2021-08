Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, cambia tutto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sui viola: “Fiorentina, cambia tutto”. Sottotitolo: “C’è Scamacca per il dopo Vlahovic: in corsa anche Kean e Belotti“. Sommario: “Commisso in Italia Tre soluzioni per sostituire il centravanti: è l’ora delle scelte E come riserva può arrivare Caicedo”.

A pagina 6 l’apertura è per: “Scamacca, Kean o Belotti, la Viola sceglie”. Sottotitolo: “Per la sostituzione del serbo il club valuta almeno tre profili Il bomber del Sassuolo è in pole”. In taglio basso: “Italiano, ora cresce la pressione verso il debutto”. A pagina 7 infine: “Commisso, un tuffo in Calabria tra ricordi, cerimonie e dubbi”.