Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, il leader c’è!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo: “Il leader c’è”. Sottotitolo: “Mandragora domina: geometrie, personalità e 4 gol”. Sommario: “Si è preso la Viola Cinque vittorie con Rolando tra i titolari: dalla sintonia nata con Amrabat ai blitz in area”.

A pagina 20 ampio spazio per: “Mandragora testa e cuore ha cambiato volto alla Viola”. Sottotitolo: “Dopo la sconfitta contro la Juve, sei vittorie in sette gare con il giocatore campano”. In taglio basso: “Squadra oggi in Anatolia”.

A pagina 21 invece c’è: “Il vento è girato: striscia di 7 risultati utili di fila”. Sottotitolo: “Anche sul fronte offensivo sono arrivati i gol con regolarità: solo per Cabral sei centri in sette gare”.