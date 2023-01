Sul Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo in prima pagina: “Il grande giorno. Dopo quasi 2 mesi torna la Serie A”.

A pagina 20: “Fiorentina, per l’Europa bisogna correre veloci”. In basso: “Barak mediano, davanti c’è Jovic“. A destra: “Ieri vertice per Bonaventura, rinnovo vicino”