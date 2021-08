Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, resta in corsa Orsolini

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Fiorentina, ecco il play”. Sottotitolo: “Preso Torreira, oggi firmerà il nuovo contratto”. A pagina 8 si legge: “Ecco Torreira, già promosso in Italiano”. Sottotitolo: “L’uruguaiano dell’Arsenal esploso nella Samp è arrivato da Londra. Toccherà a lui guidare la Viola”. In taglio basso: “Nuovo Viola Park, Commisso letteralmente al lavoro”. A pagina 9: “Esterno basso: Celik torna in pole. E in avanti resta in corsa Orsolini”.