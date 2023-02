Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina stregata!

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola stregata”. Sottotitolo: “Cade con la Juve, un punto in 5 gare. Italiano: “Serve più furore”. Sommario: “Sblocca Rabiot poi il Var cancella per fuorigioco il 2-0 di Vlahovic e l’1-1 di Castrovilli Il tecnico: “Chiedo più attenzione, concesse troppe ripartenze”. Giovedì c’è il Braga”.

A pagina 2 il resoconto della gara: “Juve, il tocco dell’Angel”. Sottotitolo: “Il delizioso assist di Di Maria per il gol di Rabiot decide la sfida contro una Fiorentina sterile. Annullati il 2-0 di Vlahovic e l’1-1 di Castrovilli“.

A pagina 7 le dichiarazioni dei viola: “Italiano: “Ci dà fastidio una prestazione così”. E ancora: “Serviva più determinazione e avremmo fatto gol, la Fiorentina non ha avuto il furore necessario”. In taglio basso le parole del capitano: “Biraghi: “Delusi e arrabbiati Ci tenevamo”.