Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina-Verona in tilt, tre operazioni in dubbio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Dategli Dia“. Sottotitolo: “Italiano vuole il senegalese. E spinge anche per Nzola“. Sommario: “Iervolino chiede i 25 milioni della clausola Manovre anche per l’angolano dello Spezia Cabral e Jovic possono lasciare la Fiorentina“.

A pagina 11 leggiamo: “Viola, tutto su Dia Ma non è escluso che arrivi con Nzola“. Sottotitolo: “In pole la punta della Salernitana, poi l’angolano dello Spezia. Tutti e due se partissero Jovic e Cabral“. In taglio basso: “Cessione Amrabat, si aspettano le mosse dell’Atletico”. Sommario: “Settimana decisiva anche per il ripescaggio in Conference”.

A pagina 12 ancora mercato: “Fiorentina-Verona in tilt tre operazioni in dubbio”. Sottotitolo: “Per Montipò non è stata ancora presentata l’offerta Hien va verso l’Atalanta e Ngonge è vicino alla Lazio“.